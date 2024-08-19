Вузы двух регионов РФ установили специальные условия поступления

В Курской и Белгородской областях установили специальные условия поступления в высшие учебные заведения и заселения в общежития, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным. По его словам, правительство уделяет особое внимание приемной кампании местных вузов.

Вузы Курской и Белгородской областей готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития. И для абитуриентов, студентов и преподавателей работает круглосуточная горячая линия Минобрнауки по всем вопросам, — добавил Чернышенко.

В ходе совещания вице-премьер добавил, что для выпускников школ Курской и Белгородской областей установлены специальные условия поступления в вузы. Также на базе университетов подготовлены пункты временного размещения. В случае необходимости, ребят готовы принять в других учреждениях.

Уточняется, что всего в новом учебном году предусмотрено более 620 тысяч учебных мест, из которых порядка 30 тысяч — в 39 вузах новых регионов страны. В этом году свыше одного миллиона абитуриентов подали 2,8 млн заявлений на поступления.

Ранее семь российских вузов попали в Академический рейтинг университетов мира. Первыми тремя стали МГУ (группа 101-150), СПбГУ (401-500) и Московский физико-технический институт (501-600).