В российских школах предлагают ввести новую дисциплину

Первый заместитель главы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в школах курс логики с целью развития у школьников научного и логического мышления. С таким предложением она обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

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«Специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого «клипового мышления», – отметила депутат.

По словам Лантратовой, у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений. Депутат подчеркнула, что ключевые формы мышления формируются в школьные годы.

Лантратова считает, что курс логики в школах позволит ученикам лучше понимать окружающий мир, анализировать информацию и грамотно аргументировать свою позицию, передает ТАСС.

Напомним, среднее профессиональное образование в России необходимо вывести на качественно новый уровень – построить или отремонтировать общежития, обновить материально-техническую базу и сделать обучение бесплатным. Все это необходимо для привлечения рабочих кадров в производственные отрасли страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.