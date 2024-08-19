Раскрыто местонахождение Лии Ахеджаковой

Режиссер Александр Орлов, снявший фильм «Женщина, которая поет», рассказал, где находится актриса Лия Ахеджакова. Кинорежиссер отметил, что все новости об эмиграции звезды экрана является ложью, и она живет у него за стенкой.

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С Ахеджаковой Орлова связывает длинная история. Они дружили еще в молодости и продолжают общаться по сей день. По словам режиссера, политическая позиция артистки никак не повлияла на их связь. И самому ему обидно читать и слышать, как негативно высказываются о его приятельнице.

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В последнее время Лия Ахеджакова совсем отгородилась от общества. Она не появляется на публике, не отвечает на звонки журналистов. Из-за этого появилось немало слухов о ее отъезде за границу. Но Александр Орлов эту информацию опроверг. Режиссер рассказал, что много лет соседствует с подругой, и это продолжается до сих пор.

«Я читал, что Лийка после начала СВО сбежала в Израиль. Чушь! Она всю жизнь за стенкой у нас, и по сей день», - поделился Орлов в интервью «Экспресс газете».

По словам режиссера, с Ахеджаковой он не обсуждает политику. При встречах они говорят только об искусстве.

Ранее Наталья Гвоздикова осудила политическую деятельность Лии Ахеджаковой.