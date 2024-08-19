Раскрыто местонахождение Лии Ахеджаковой

Режиссер Александр Орлов раскрыл местонахождение актрисы Лии Ахеджаковой
Режиссер Александр Орлов, снявший фильм «Женщина, которая поет», рассказал, где находится актриса Лия Ахеджакова. Кинорежиссер отметил, что все новости об эмиграции звезды экрана является ложью, и она живет у него за стенкой.
С Ахеджаковой Орлова связывает длинная история. Они дружили еще в молодости и продолжают общаться по сей день. По словам режиссера, политическая позиция артистки никак не повлияла на их связь. И самому ему обидно читать и слышать, как негативно высказываются о его приятельнице.
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В последнее время Лия Ахеджакова совсем отгородилась от общества. Она не появляется на публике, не отвечает на звонки журналистов. Из-за этого появилось немало слухов о ее отъезде за границу. Но Александр Орлов эту информацию опроверг. Режиссер рассказал, что много лет соседствует с подругой, и это продолжается до сих пор.
«Я читал, что Лийка после начала СВО сбежала в Израиль. Чушь! Она всю жизнь за стенкой у нас, и по сей день», - поделился Орлов в интервью «Экспресс газете».
По словам режиссера, с Ахеджаковой он не обсуждает политику. При встречах они говорят только об искусстве.
Ранее Наталья Гвоздикова осудила политическую деятельность Лии Ахеджаковой.