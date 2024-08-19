Адвокат Ефремова опроверг информацию о досрочном освобождении актера

Адвокат актера Михаила Ефремова опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что артист может досрочно выйти на свободу в декабре. Об этом стало известно в понедельник, 19 августа.

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В то же время идет подготовка к подаче на УДО, сейчас готовят медсправки, сообщили «Известия».

Также источник подтвердил, что у Ефремова есть проблемы с челюстью и зубами. Сообщается, что артист часто проходит осмотры у врачей.

Ранее появилась информация, что российский актер Михаил Ефремов выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году. Сообщалось, что мера принята из-за его состояния здоровья и риска инсульта.

В конце июня актеру предложили условно-досрочное освобождение, если он согласится участвовать в СВО. Российские добровольцы заявили, что готовы в таком случае поддержать ходатайство актера об УДО в суде. Бывший адвокат артиста Эльмар Пашаев сейчас также находится в зоне СВО.

Актер Виктор Немец в одном из недавних интервью оценил возвращение своего коллеги Ефремова в кинематограф. Он предположил, что актер будет не только играть в лентах, но и продолжит снимать собственные фильмы.