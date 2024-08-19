Фонд Джорджа Клуни признали нежелательным в РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность фонда американского актера Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость»)*. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что неправительственная организация была основана в Нью-Йорке Клуни и его женой Амаль Аламуддин, «считающей себя адвокатом в области международного права». Прокуроры заявили, что фонд актера «с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России».

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«[Фонд] активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций», - подчеркивается в сообщении.

Также в Генпрокуратуре РФ заявили, что организация, «прикрываясь гуманитарными идеями», продвигает уголовное преследование высшего руководства России и распространяет «негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО».

Весной 2024 года представители проекта, связанного с фондом актера, пообещали добиваться возбуждения уголовных дел против поддерживающих СВО российских журналистов, которые работают в Европе. Позже сам Клуни опроверг это, заявив, что его организация не будет преследовать журналистов - даже тех, с которыми она не согласна.

*организация признана нежелательной в России.