У российских пользователей резко вырос интерес к иностранным аналогам YouTube

Замедление работы видеохостинга YouTube вызвало интерес россиян к отечественным и менее популярным иностранным сервисам. Об этом, ссылаясь на данные службы "Яндекс Вордстат", сообщает газета "Коммерсантъ".

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Так, с 1 августа резко возросло число поисковых запросов с названием китайского видеосервиса Bilibil. Количество поисковых запросов к американскому видеохостингу Vimeo за тот же период выросло вдвое. Кроме того, значительно увеличились поисковые запросы с упоминанием Rutube.

Их число возросло в три раза. Также в двое вырос рост запросов на "VK Видео". До этого сообщалось, что российские пользователи отмечают проблемы в работе ряда VPN-сервисов в случае использования их бесплатной версии. 8 августа у части россиян полностью перестал работать видеохостинг YouTube. 25 июля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что российские власти приняли решение о замедлении видеохостинга YouTube. Ранее сообщалось, что Rutube упростил перенос видео с YouTube.