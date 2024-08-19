В школьную программу захотели включить курс "логика"

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову письмо с предложением ввести курс логики в школьную программу. Текст обращения есть в распоряжении ТАСС.

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"Представляется возможным включение курса логики в учебную программу основного и среднего общего образования, с целью развития у учащихся научного и логического мышления. Это поможет ребятам лучше понимать окружающий мир, эффективно анализировать информацию, делать правильные выводы и корректно аргументировать собственную точку зрения", - говорится в документе.

По словам Лантратовой, сейчас курс логики присутствует в учебных программах большинства высших учебных заведений, "однако ключевые формы мышления усваиваются учащимися уже во время учебы в школе".

"В настоящий момент специалисты отмечают распространение у российских детей так называемого "клипового мышления", при котором у детей отсутствует способность к критическому восприятию информации, анализу фактов, построению длительных и последовательных цепочек умозаключений", - добавила она.

Депутат считает, что курс логики можно изучать в рамках самостоятельной дисциплины или включить в качестве отдельных модулей в образовательные программы по математике, информатике и обществознанию. Лантратова предлагает в рамках курса логики изучать следующие темы: "предмет и значение логики", "различные классы понятий", "логические категории и отношения между понятиями", "дедуктивные и индуктивные умозаключения", "методы логического доказательства и опровержения", "основы рациональной дискуссии".

"Необходимо отметить, что введение курса логики потребует внутреннего перераспределения учебной нагрузки в рамках федеральных учебных программ с целью недопущения перегрузки и перенапряжения учащихся", - отмечает Лантратова.