Депутат Роднина задалась вопросом о смысле жизни в Бирюлево

Депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью порталу Sport24 высказала мнение о жизни в Москве.

По ее словам, во всех государствах мира большие и столичные города отличаются от более маленьких населенных пунктов. Это, добавила она, относится и к российской столице.

«Москва всю жизнь собирала все самое прогрессивное, аферное и лучшее. Не знаю ни одного человека, который, приезжая в Москву, не хочет ехать на белом коне», — отметила Роднина.

Депутат пояснила, что для нее «столица заканчивается третьим кольцом». В связи с этим, пояснила она, смысл «ехать и жить где-то в Бирюлево» заключается только в московской прописке, а далее — в московской пенсии.

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В Москве много возможностей и плохих, и хороших, есть радости и есть проблемы, как и в любом другом большом городе, заметила парламентарий.

«Москва — просто громадный город. Кто готов жить в такой стрессовой ситуации, в таком ритме и со всеми проблемами, тот и живет», — констатировала Роднина.

В том случае, если человек желает личной свободы, то не будет стремиться туда, где ритм жизни ему диктуют, резюмировала депутат.