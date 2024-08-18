Украинский паспорт пенсионера, над которым издевались солдаты ВСУ, недействителен

Родственники пенсионера Александра Григорьева, над которым издевались военные ВСУ в форме с нацистскими символами в Курской области, заявили, что его украинский паспорт недействителен. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает RT.

По предоставленной информации, пенсионер давно является гражданином России.

Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области Александра Григорьева, сообщила, что ее отец находится в украинском плену. Накануне в Сети появился видеоролик, на котором находящийся за кадром человек на украинском языке задает пенсионеру вопросы о его самочувствии, не захватывали ли его в плен, не обижали ли, нет ли каких-то травм.

До этого в СМИ появилась информация, что пенсионер найден. Соседи видели 74-летнего Александра Григорьева возле дома в деревне Гоголевка и в окрестностях. Уточнялось, что мужчина в порядке, чувствует себя хорошо.

Что известно о пытках Григорьева и дальнейшей исчезновении — в материале «Вечерней Москвы». На опубликованных кадрах украинские диверсанты снимают дорожные указатели на Белгород. Вместе с тем они показывают самого пенсионера и, копируя немецкий акцент, называют его «русским Иваном» и говорят ему «идти пить водку».