«Хочется выть и топиться»: Беркович* рассказала о жизни в тюрьме
Евгения Беркович*, осужденная за оправдание терроризма в своем спектакле, призналась, что заключение в колонии тяжело дается ей. В письме, опубликованном группой поддержки, она описала условия содержания в СИЗО.
— В тюрьме трудно, хреново и негативно. Последний раз дольше 40 секунд подряд я была на солнце 15 месяцев назад. От разговоров с бабушкой и детьми хочется выть и топиться, потому что это не общение, а издевательство, но они без него не могут,— цитирует Беркович* Telegram-канал «Берконовости».
Беркович* подчеркнула, что несмотря на трудности, она сохраняет позитивный настрой и продолжает творческую деятельность, работа над новым спектаклем. Она также отметила, что воспринимает себя как политическую заключенную.
О задержании Беркович* и Петрийчук* стало известно 4 мая 2023 года. Второй Западный окружной военный суд приговорил их 8 июля к шести годам лишения свободы. Девушек признали виновными в оправдании терроризма.
После оглашения приговора сторонники Беркович* опубликовали ее заявление. Режиссер написала, что «тюрьма — не могила, срок — не резина», и сообщила о намерении обжаловать приговор.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.