Беркович* рассказала о жизни в тюрьме

Евгения Беркович*, осужденная за оправдание терроризма в своем спектакле, призналась, что заключение в колонии тяжело дается ей. В письме, опубликованном группой поддержки, она описала условия содержания в СИЗО.

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— В тюрьме трудно, хреново и негативно. Последний раз дольше 40 секунд подряд я была на солнце 15 месяцев назад. От разговоров с бабушкой и детьми хочется выть и топиться, потому что это не общение, а издевательство, но они без него не могут,— цитирует Беркович* Telegram-канал «Берконовости».

Беркович* подчеркнула, что несмотря на трудности, она сохраняет позитивный настрой и продолжает творческую деятельность, работа над новым спектаклем. Она также отметила, что воспринимает себя как политическую заключенную.

О задержании Беркович* и Петрийчук* стало известно 4 мая 2023 года. Второй Западный окружной военный суд приговорил их 8 июля к шести годам лишения свободы. Девушек признали виновными в оправдании терроризма.

После оглашения приговора сторонники Беркович* опубликовали ее заявление. Режиссер написала, что «тюрьма — не могила, срок — не резина», и сообщила о намерении обжаловать приговор.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.