Москвичи несут цветы к посольству Франции в память об Алене Делоне

Жители и гости столицы решили почтить память знаменитого французского актера Алена Делона, о смерти которого стало известно 18 августа. У посольства Франции в Москве возник стихийный мемориал.

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Горожане возлагают цветы у территории дипмиссии на Большой Якиманке. Вместе с тем на заборе вокруг здания вывесили небольшую фотографию артиста, сообщает Радио Sputnik.

Французские СМИ сообщили о смерти Алена Делона 18 августа. В публикациях говорилось, что актер мирно ушел из жизни в возрасте 88 лет в окружении трех своих детей и других членов семьи.

В последние годы жизни звезда кинематографа страдала от нескольких тяжелых заболеваний, среди которых были болезнь Альцгеймера и диффузная лимфома. Из-за них у артиста произошел инсульт.

Более того, ввиду его состояния французский суд ограничил Делона в праве на продажу недвижимости и в других действиях. Для подобных нужд правоохранительные органы назначили актеру специального представителя. При этом СМИ рассказывали, что его поместили под судебную защиту.