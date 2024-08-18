Умер озвучивший Гомера Симпсона российский актер

Актер кино и дубляжа, народный артист России Борис Быстров скончался в возрасте 79 лет. О смерти артиста рассказала его жена Ирина Савина, передает канал «Кинопоиск».

«Умер легендарный актер дубляжа Борис Быстров. Ему было 79 лет. Информацию сообщила жена актера Ирина Савина», — пишет канал.

Борис Быстров родился 12 февраля 1945 года.

В 1966 году окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре «Ленком». С 1968 года — актёр Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

Быстров сыграл главную роль в советском фильме «Волшебная лампа Аладдина». Позже были роли в картинах «Удар! Ещё удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «ТАСС уполномочен заявить…» и многих других.

Также Быстров с 1970-х занимался дубляжом и озвучиванием. В профессиональной среде его называют легендарным мастером.

Среди озвученных им персонажей Гомер Симпсон, герои «Футурамы», «Темного рыцаря» и «Интерстеллара». Голосом Быстрова также говорят император Палпатин в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс».

Также Быстров озвучивал персонажей видеоигр, среди которых Рори Свонн в Starcraft 2 и Антон Соколов в Dishonored 2.