На Камчатке может произойти землетрясение силой 9 баллов

На Камчатке в течение суток сохраняется вероятность сильного землетрясения с очагом, охватывающим Авачинский залив, рассказали специалисты Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заведения.

Сейсмологи уточнили, что повышенная вероятность сильного землетрясения до 9 баллов сохраняется в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске и поселке Усть-Камчатск.

По их данным, в районе Авачинского залива, который является частью протяженной сейсмической бреши, накопилась сейсмическая энергия, достаточная для землетрясения с магнитудой 8.5-8.7.

Произошедшее 18 августа землетрясение, пояснили ученые, может являться форшоком как аналогичного, так и более мощного землетрясения в этом районе.

В дальнейшем расчетная вероятность такого события в течение нескольких суток значительно уменьшится, отмечается в прогнозе, уточнили исследователи.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что объекты экономики, ЖКХ, электроснабжения, образования, лечебные учреждения работают в штатном режиме.

Жители Камчатки описали момент землетрясения

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 7:10 по местному времени (22:10 субботы по Москве) в Тихом океане в 108 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 6 км под морским дном.

Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что после землетрясения в Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки с интенсивностью до пяти баллов. Он добавил, что процесс будет продолжаться «довольно долго».