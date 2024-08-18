Депутат Гаврилов предупредил об ответственности за состояние участков

Владельцам дачных участков стоит помнить об ответственности за ненадлежащее состояние земли. Об этом предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, передает РИА Новости.

Основной задачей землевладельца, по его словам, является демонстрация активного использования земли. Регулярные визиты на участок и проведение на нем работ — ключевой момент в данном вопросе. Для поддержания участка в хорошем состоянии достаточно регулярно косить траву, убирать сорняки и мусор.

«Если ваш участок заболочен или требует серьезных работ по улучшению, не отчаивайтесь. Закон дает вам три года на проведение подготовительных мероприятий», — подчеркнул депутат.

Ранее Росреестр определил признаки заброшенных и подлежащих изъятию дачных участков и земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Иными словами, теперь у россиян смогут отбирать неиспользуемую землю, если таковой ее признают надзорные органы.