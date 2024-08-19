Родители забыли детей на склоне вулкана на Камчатке

На Авачинском вулкане на Камчатке помощь спасателей потребовалась сразу нескольким несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба краевого Центра обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

© Газета.Ru

В «День Вулкана» на камчатском вулкане Авачинский спасли нескольких несовершеннолетних, которые поднимались на вершину вместе с родителями. В экстренные службы обратились местные жители, которые нашли на склоне двоих детей, четырех и шести лет.

Родители не заметили, как несовершеннолетние отстали от них во время подъема, дошкольников передали медикам. Также спасателям пришлось отогревать шестилетнюю девочку, которая была одета не по погоде и замерзла, спасатели укутали ее в свою одежду, напоили горячим чаем и сопроводили к подножию вулкана. Мальчика, у которого случился приступ «горной болезни», тоже спустили со склона вулкана и передали работникам скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Завьяловском районе Удмуртии спасатели вывели из леса трех детей, которые пошли рыбачить и заблудились. Юных рыбаков спасатели нашли в течение часа, их вывели из леса и передали родителям. Медицинская помощь детям не потребовалась. По словам подростков, они шли на пруд знакомой лесной тропинкой, отвлеклись, сошли с маршрута и поняли, что заблудились.