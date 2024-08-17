Жители Курской области рассказали, как ВСУ разрушили мост через реку Сейм

Вывезенные из Глушковского района Курской области жители считают, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм, чтобы осложнить выезд оставшихся там гражданских и отрезать район. Об этом они рассказали РИА Новости.

В среду, 14 августа, оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. 16 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что мост через реку Сейм в Глушковском районе оказался разрушен после удара со стороны украинской армии.

ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области

Пожилая семейная пара - жители Глушково - отметили, что Вооруженные силы Украины не сразу разрушили мост. По их словам, изначально по нему прилетело две ракеты 15 августа. После этого местные поняли, что в населенном пункте становится слишком опасно и необходимо его покидать.

"Прилеты, две большие дырки (в мосту) и дым. Это при нас было", - заявил пожилой мужчина, имя которого не приводится.

По его словам, ракеты пролетели "буквально над головой", поскольку они с супругой жили недалеко от моста. При этом уточняется, что военные вывезли пожилую пару по мосту, когда он еще не был разрушен.

"А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет", - добавил житель Глушково.

До этого глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что разрушение моста через реку Сейм не мешает эвакуации жителей местных населенных пунктов.