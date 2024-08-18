Глава района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться

Глава Кореневского района Курской области призвала жителей не пытаться вернуться
Жителям Кореневского района Курской области пока не стоит пытаться вернуться домой, написала на своей странице «ВКонтакте» глава муниципалитета Марина Дегтярева.
Оперативную обстановку в районе Дегтярева охарактеризовала как напряженную. По ее словам, некоторые жители пытаются вернуться домой и создают препятствия для работы военных.
«Возвращение в район пока что невозможно для местных жителей, а иной раз и вовсе оборачивается страшными трагедиями», - подчеркнула глава администрации.
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Минобороны России в воскресенье сообщило о подготовке Украиной провокации на Курской атомной электростанции, передает «Радиоточка НСН».