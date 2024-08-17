Названа причина смерти племянника Никиты Михалкова

Дмитрий Кончаловский, скончавшийся 14 августа, умер во сне. Смерть могла наступить от сердечной недостаточности. Об этом рассказала бывшая жена покойного, актриса Ольга Спиркина, сообщает онлайн-журнал StarHit

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Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с журналистом. Проводить его в последний путь приехала бывшая жена, Ольга Спиркина. Актриса отказывалась общаться с журналистами, однако, в итоге раскрыла некоторые детали.

Звезда призналась, что вероятно Дмитрий умер от сердечной недостаточности. Смерть наступила во сне. По словам Ольги, у скончавшегося экс-супруга был «огромный необъятный живот».

При этом другие родственники Дмитрия еще не делали официальных заявлений. Официально причины смерти не озвучивались.

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Ольга и Дмитрий разошлись в 2020 году. Развод стал скандальным и растянулся на несколько лет. Актриса публично обвиняла бывшего мужа в алкоголизме. Кончаловский уличал экс-супругу в клевете и требовал миллион рублей компенсации.

Племянник Никиты Михалкова Дмитрий Кончаловский умер 14 августа. Он скончался на 61 году жизни.