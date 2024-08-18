Еще 1700 жителей эвакуировали из Курской области

За минувшие сутки в безопасные районы были эвакуированы более 1700 жителей Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что в 24 российских регионах страны работают 174 пункта временного размещения, где находятся около 10 тысяч человек, включая три тысячи детей.

Помимо этого, в пресс-службе ведомства рассказали о доставке около 300 тонн гуманитарных грузов за сутки и 2,2 тысячи тонн за все время. В свою очередь, пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили за сутки пять суббоеприпасов М77. Общее число обезвреженных предметов с начала работ составило 123.

Ранее в этот же день стало известно, что в Курской области уничтожили группу из 16 штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).