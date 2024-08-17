Россия призвала страны выступить против «кощунственной войны» с УПЦ

Россия призывает международное сообщество и профильные институты выступить с осуждением «кощунственной войны» против канонического православия на Украине, проводимой местным правительством и президентом Владимиром Зеленским, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Дипломат подчеркнула, что власти в Киеве не смогут уничтожить УПЦ.

Убеждены, что киевской хунте не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения страны. Призываем здравые силы международного сообщества и профильные институты осудить кощунственную войну режима Зеленского с Украинской православной церковью, — заявила Захарова.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании клирика Украинской православной церкви, служащего в Черкасской епархии. Утверждалось, что священнослужитель занимался «подрывной деятельностью», выступая в поддержку России.

До этого на Украине освободили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана по ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В августе прошлого года его приговорили к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о государственной измене.