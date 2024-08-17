Умер журналист Евгений Ксензенко

Умер журналист телеканала РЕН ТВ Евгений Ксензенко. Он скончался в результате тяжелой болезни, с которой боролся много лет. Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе телеканала.

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Ксензенко работал еще до получения образования на факультете журналистики МГУ в 1999 году. В 2001 году он работал парламентским корреспондентом НТВ. Журналист был автором многосерийного фильма из цикла «Профессия-репортер».

Позже он переехал в Лондон, откуда выходил в эфир телеканала РЕН ТВ. Он был жизнерадостным и любознательным человеком и всегда стремился расширять свои знания.