В Москве прощаются с племянником Никиты Михалкова

В Москве 17 августа прощаются с племянником режиссера Никиты Михалкова и пятым мужем актрисы Ольги Спиркиной — журналистом и писателем Дмитрием Кончаловским. Об этом сообщает «СтарХит».

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В морге также состоится отпевание Кончаловского.

Как пишет издание, на церемонии прощания собрались только самые близкие, но не все из них смогли присутствовать на церемонии из-за маленькой площади зала. Проститься с Дмитрием приехала и Спиркина.

Актриса и журналист развелись в 2020 году. Спиркина утверждала, что брак разрушило пристрастие мужа к алкоголю и его же низкий заработок. Спустя три года Кончаловский заявил, что не пьет и подал иск к экс-супруге, потребовав от нее 18 млн рублей. Она подала встречный иск.

Кончаловского не стало 14 августа. Он был шеф-редактором нескольких телевизионных программ, также написал пять художественных книг. Родства со звездами он не скрывал.

«Да, я из тех самых Кончаловских — племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. Но специально этим никогда не пользовался. Если когда-то фамилия мне в чем-то и помогла, то без моего ведома», — говорил он.

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