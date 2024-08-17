«Супержара» свыше 35 градусов ждет жителей сразу нескольких регионов России

На выходных, 17 и 18 августа, в Туве будет супержаркая погода до 38 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. При этом температура до плюс 30–36 градусов также ожидается в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях. В Иркутской области температурный режим будет в диапазоне 27–32 градуса.

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Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов. В Иркутской области аналогичная ситуация, на 6–11 градусов [температура] выше нормы, с субботы по вторник там будет плюс 27–32 градуса, — рассказал Вильфанд.

На Алтае, в Хакасии и Красноярском крае температура составит 25–29 градусов, а в Краснодарском крае ожидается плюс 31 градус. Также сильно повысится температура на юге Якутии, где прогнозируется до 29 градусов, добавил синоптик. В регионах Северного Кавказа при этом отмечается засуха и отсутствие осадков.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что Северный Кавказ находится в зоне высокого риска пожарной опасности. Синоптик подчеркнула, что также опасность есть в Воронежской и Белгородской областях.