Стали известны подробности смерти актрисы Екатерины Васильевой

Супруг актрисы Малого театра Екатерины Васильевой Дмитрий Воронин рассказал подробности о смерти своей жены. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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По словам Дмитрия Воронина, смерть Васильевой наступила внезапно, и ничего не предвещало трагедии. Как уточнил вдовец, смерть его жены не связана с болезнью или осложнениями после родов, хотя конкретную причину он называть не стал.

«Не могу об этом говорить. Однозначно, что ее смерть никак не связана с недавними родами или болезнью. Я держусь сейчас. И даже не пойму, что ее нет. Все в одночасье произошло. Был человек и нет… Все, что пишут о якобы несчастном случае – не буду говорить и комментировать», — заявил он.

Умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева

Помимо этого Воронин также добавил, что у него осталась пятимесячная дочь Василиса.

Ранее на сайте Малого театра появилась информация о смерти Екатерины Васильевой. Ей было 37 лет.