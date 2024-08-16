В Судже не подтвердили снос памятника Ленину солдатами ВСУ

Глава города Суджи Курской области Виталий Слащев не подтвердил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) снесли памятник основателю Советского государства Владимиру Ленину. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

"У меня такой информации нет, слухам не доверяю", - сказал он.

До этого в соцсетях появилась информация, что солдаты ВСУ снесли памятник Ленину возле районного Центра народного творчества Суджанского района.

12 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты России.

В тот же день врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, сколько человек находятся в зоне оккупации противника. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).