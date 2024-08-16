Выставка Музея Победы открылась в аэропорту Домодедово

В Московском аэропорту Домодедово 16 августа открылась фотовыставка Музея Победы. Совместный проект «Герои-летчики Великой Отечественной войны» приурочен ко Дню воздушного флота, который в этом году отмечается 18 августа.

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— Впервые мы представляем нашу выставку на площадке одного из крупнейших аэропортов нашей страны. Этот проект даст возможность огромному количеству людей, в том числе и жителям других стран, узнать о подвигах летчиков в годы Великой Отечественной войны. Уверен, эта экспозиция заинтересует посетителей и пробудит у них желание больше узнать о событиях середины ХХ века и героях прошлого, — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

На 18 стендах представлены фото из фондов Музея Победы и информация об авиаторах, внесших значительный вклад в Победу. Среди них - как легенды советской авиации Михаил Водопьянов, Александр Покрышкин, Иван Кожедуб, Валентина Гризодубова, так и малоизвестные имена. Например, Сергей Пудов прослужил в авиации Военно-морского флота всего пять дней, погиб при исполнении воинского долга, атаковав и сильно повредив немецкий транспорт «Суматра». Не получил ни одной государственной награды, но вошел в историю как один из самых результативных летчиков морской авиации периода Великой Отечественной. Экспозиция также рассказывает о летчиках гражданской авиации, боровшихся с фашистами – Алексее Семенкове и Павле Михайлове.

— В этом году мы договорились о стратегическом партнерстве с Музеем Победы. Первым совместным проектом стала выставка «Герои-летчикл он. и Великой Отечественной войны», — говорит Юлия Шадрина, директор по маркетинговым коммуникациям Московского аэропорта Домодедово. — В канун Дня воздушного флота мы отдаем дань уважения летчикам, имена которых навсегда стали легендой российской авиации, — добави

На торжественном открытии выставки выступили победители проекта Музея Победы «Главные детские песни» Ксения Павлова и группа «KINDERSTAR», а для первых посетителей была проведена экскурсия по экспозиции.

Материалы выставки представлены на русском и английском языках. Выставка будет работать до 18 сентября. Познакомиться с ней можно на втором этаже пассажирского терминала, сегмент Т2.