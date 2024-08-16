Семье Тепляковых могут выделить 28 миллионов рублей

Многодетный отец Евгений Тепляков, который стал известен благодаря воспитанию вундеркинда Алисы, рассказал, что его семья может получить 28 миллионов рублей на жилье. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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О таком решении властей Москвы Тепляков сообщил в соцсетях. Эту новость он сопроводил комментарием «Тепляковым дали денег, но это не точно». Как стало известно, семье предоставили земельный участок за МКАДом, с возможностью обменять его на денежную компенсацию. При этом сейчас многодетная семья прописана в однокомнатной квартире в Зюзино.

«В целях оказания дополнительных мер социальной поддержки состоящим на жилищном учете многодетным семьям взамен земельного участка может быть предоставлена компенсационная выплата для приобретения или строительства жилья», — сказано в документе, который опубликовал Тепляков.

В своем сообщении мужчина также выразил благодарность властям Москвы, а также аппарату детского омбудсмена и администрации президента. При этом Тепляков признался, что семья пока не решила, куда потратить выделенные деньги.

Ранее в семье Тепляковых родился девятый ребенок. Его назвали Альрик Финист Ольрион.