Из приграничья Курской области выехали более 1,7 тыс. человек

Свыше 1,7 тыс. человек эвакуированы из приграничных районов Курской области за сутки. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева.

© официальный Telegram-канал Главы Беловского района Курской области

"В области действуют режимы ЧС и КТО. По распоряжению врио губернатора Курской области Алексея Смирнова продолжается работа по отселению жителей в безопасные районы. В первую очередь внимание уделяется семьям с детьми и пожилым гражданам. За сутки выехали самостоятельно и организованными группами 1 724 человека", - сказала Толмачева на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства региона.

Также Толмачева сообщила, что более 6,5 тыс. выехавших размещены в 84 ПВР в Курской области. "В области развернуто 84 ПВР, в которых находится более 6,5 тыс. жителей приграничных районов, в том числе почти 1,4 тыс. детей", - сказала она в видеообращении.

Пресс-секретарь врио губернатора области также добавила, что около 10 тыс. жителей разместили в 171 ПВР в регионах: "В 24 регионах России работают 171 ПВР, в них размещено около 10 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей. Организовано обеспечение всем необходимым", - сказала Толмачева.