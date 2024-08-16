Власти Петербурга перенесли открытие новой станции метро на 2025 год

Открытие станции метро "Казаковская" ("Юго-Западная") на Красносельско-Калининской линии в Санкт-Петербурге перенесли на 2025 год. О переносе сроков открытия заявил губернатор Александр Беглов на конференции регионального отделения партии "Единая Россия", пишет "РБК".

В 2024 году планируется открытие только одной станции метро — "Горный институт". "Казаковская" и "Путиловская" откроются в 2025 году. Открытие станций "Каменка", "Богатырская" и выхода станции "Театральная" намечено на 2029 год, а "Заставская", "Броневая", "Каретная" и "Боровая" откроются в 2030 году.

В своей предвыборной программе Беглов объяснил задержку открытия новых станций метро "кризисом в отрасли". По его словам, "возобновление работ стало возможным благодаря созданию городской компании "Метрострой Северной столицы" и сохранению специалистов отрасли.

"Цель на ближайшие годы — набрать высокий темп строительства новых станций", — подчеркнул Беглов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии метро.