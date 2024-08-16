Поддубный рассказал, как Россия ответит на удар по ТЦ в Донецке

Отдавших и исполнивших приказ атаковать приграничные регионы России и торговый центр в Донецке найдут и ликвидирует, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, подобные преступления не имеют срока давности.

Журналист отметил, что террор гражданского населения и месть за военные провалы является «испытанной тактикой боевиков». Он утверждает, что расчет идет лишь на зеркальный ответ.

Но такого ответа не будет. Российские войска не воюют против мирного населения. А будет поиск и ликвидация тех, кто отдавал и выполнял преступные приказы открыть огонь по мирным людям, — подчеркнул Поддубный.

Вооруженные силы Украины открыли огонь по торговому центру «Галактика» в Донецке днем 16 августа. По данным Telegram-канала Mash, в момент атаки внутри здания находились минимум 100 человек. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что огонь полностью охватил здание ТЦ. Огромные клубы черного дыма буквально заволокли все пространство вокруг.

Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число пострадавших в результате обстрела «Галактики» увеличилось до 11. По его словам, среди них один подросток, он находится в реанимации.