Минюст пополнил список иноагентов telegram-каналами

Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению ведомства, в список иностранных агентов были включены Telegram-каналы BRIEF*, «BRIEF Важное»*, «Незыгарь»*, «Сирена»*, а также заместитель главного редактора телеканала «Дождь»* Рената Давлетгильдеева* и А.В. Павлов* (*признаны иностранными агентами в России).

Как сообщило ведомство, причиной внесения в перечень Давлетгильдеева стало распространение фейковой информации о российских властях, распространение материалов иноагентов и пропаганда ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» было признано экстремистским и запрещено в России). В свою очередь, внесенные в реестр Telegram-каналы, по мнению ведомства, занимались распространением фейковой информации, направленной на формирование негативного образа Вооруженных сил России.

Ранее в Госдуме предложили лишать монетизации артистов-иноагентов.