Минпросвещения утвердило расписание нового учебного года

Министерство просвещения России опубликовало расписание на 2024–2025 учебный год. Ведомство рекомендует проводить торжественные мероприятия по случаю Дня знаний 2 сентября.

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Первые школьные каникулы начнутся 28 октября и продлятся до 4 ноября. Зимние каникулы пройдут с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года и станут для школьников двухнедельным отдыхом.

Весенние каникулы — это отдых с 24 по 31 марта 2025 года. Четвертая четверть начнется 1 апреля.

В течение учебного года будет 30 дней каникул, а с 17 по 24 февраля для учащихся 1-го класса запланированы дополнительные каникулы, которые дадут им еще восемь дней отдыха.

Учебный год заканчивается 24 мая для учащихся из школ с шестидневной системой, и 23 мая для тех, кто учится в течение пяти дней. Для выпускников 9-х и 11-х классов дата окончания зависит от даты государственного единого экзамена. Министерство также заявляет, что школы могут изменить этот график.

Торжественные линейки в школах, посвященные Дню знаний, пройдут в Москве 2 сентября 2024 года, поскольку 1 сентября выпадает на воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Минтруд обнародовал календарь рабочих и праздничных дней на следующий год. О том, в какие числа россияне будут отдыхать, — в материале «Вечерней Москвы».