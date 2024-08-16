Включение песен SHAMAN и Газманова в школьную программу обсудят в сентябре

Обсуждение вопроса о включении композиций SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Николая Расторгуева и Олега Газманова в школьную программу состоится в Госдуме в сентябре текущего года. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил депутат Государственной думы Сергей Колунов.

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— Мы уже получили поддержку идеи включить патриотические песни современных исполнителей в школьную программу со стороны Минпросвещения, — сказал он.

Депутат поделился, что на базе профильных комитетов нижней палаты парламента будут проведены «широкие обсуждения» с участием представителей родительского и учительского сообществ.

Сергей Колунов является автором этой идеи. Он подчеркнул, что патриотические песни будут развивать у школьников чувство любви к Родине, передает «360».

Ранее в Министерстве просвещения Российской Федерации сообщили о том, что они планируют рассмотреть вопрос дополнения образовательной программы по предмету «Музыка» в российских школах. В нее предложили добавить патриотические песни современных артистов — SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, группы «Любэ» и других исполнителей. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Татьяна Васильева.

Недавно руководитель «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев пояснил, что песни музыкантов Ярослава Дронова, более известного под творческим псевдонимом SHAMAN, а также Олега Газманова и Игоря Крутого не звучат в эфире радио из-за недостаточной поддержки спецоперации.