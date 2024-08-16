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В Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива

Военные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области усиливают защиту города и акватории Финского залива от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других воздушных угроз. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, выступая на конференции регионального отделения политической партии "Единая Россия".

В Петербурге усиливают защиту акватории Финского залива
© ТАСС
"Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива. Наращиваем группировку средств уничтожения беспилотных аппаратов и иных воздушных угроз", - сказал Беглов.
Общество
Александр Беглов
Единая Россия