В Великий Новгород доставили Казанскую икону Богородицы

Казанская икона Божией Матери XVI века доставлена в Великий Новгород в рамках Всероссийского крестного хода, она будет находиться в Новгородской области до вечера 19 августа, сообщили ТАСС в Новгородской епархии.

"Казанская икона Богородицы прибыла в Новгородскую епархию, сначала в Варлаамо-Хутынский монастырь. Сегодня она в Великом Новгороде", - сказали в епархии.

Утром состоялась встреча иконы у Кремлевских ворот Великого Новгорода со стороны Софийской площади и крестный ход со святыней в Софийский собор. В 10:00 мск в Софийском соборе началась Божественная литургия, которую возглавил митрополит Лев.

Молебен пройдет также в церкви апостола Филиппа Великого Новгорода. Затем икона перевезут в Бронницу, Подберезье и Чудово, где пройдут молебны. Затем икону доставят в Санкт-Петербург.

Великий Новгород является пятидесятым городом, в который привезли икону в рамках Всероссийского крестного хода, проходящего по всей России по благословению Патриарха Кирилла. Принесение иконы Божией Матери "Казанская" в города России осуществляется в рамках Всероссийского молебна о Победе. Акция стартовала 6 мая 2024 года в Москве после молебного пения о Победе, которое совершил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

Духовно-просветительский проект реализуется комиссией РПЦ по развитию паломничества и принесению святынь при содействии руководства регионов России и организационной поддержке Всемирного русского народного собора и фонда "Царьград".