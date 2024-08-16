В Госдуме предложили отключить монетизацию на российских сервисах для иноагентов

В осеннюю сессию Государственная дума рассмотрит вопрос о запрете монетизации на российских стриминговых сервисах для иноагентов. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Результаты опроса, проведенного Хинштейном в своем канале, свидетельствуют о поддержке запрета на монетизацию произведений иностранных агентов в России. Из более чем 17 тыс. участников опроса 95% высказались против того, чтобы иностранные агенты продолжали зарабатывать на своем контенте на российских площадках. Лишь 4% респондентов против запрета, а 1% опрошенных и вовсе выбрали пункт «Я сам иноагент».

«В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что речь идет не о запрете творчества иностранных агентов и введении цензуры, а лишь об отключении монетизации на российских стриминговых платформах. Таким образом, иностранные агенты смогут и дальше публиковаться на отечественных платформах, а россияне потреблять их контент, но уже без выплаты роялти исполнителям.