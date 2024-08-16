Подачу света возобновили в большей части Владивостока

В некоторых районах Владивостока после аварии на электросетях начали давать свет. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

© shutterstock

— Большая часть Владивостока подключена, — пишут в Telegram-канале ведомства.

Кроме этого, власти сообщили о ликвидации точечных отключений в регионе.

До этого были зафиксированы перебои с электроэнергией в Приморском крае в связи с аварией на ДРСК. Помимо отключений электричества, возникли проблемы с мобильной связью.

Предварительной причиной аварии на сетях отмечается нарушение в технологической работе оборудования Приморской ГРЭС.

Городской округ Алушта на юге Крыма остался без электроснабжения. Аварийные службы планируют устранить неполадки в течение нескольких часов.

Из-за отключения на Ростовской АЭС в городе Пятигорске и еще в четырех примыкающих к нему поселках в Ставропольском крае 16 июля ввели график временного отключения электроэнергии.

Отключения будут происходить по районам на несколько часов в порядке очереди.