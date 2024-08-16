Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером объяснил популярность отдыха в Турции среди россиян в «бархатный сезон», а также оценил планы турецких властей ввести сбор биометрии на границе.

Ранее сообщалось, что турецкое побережье остается одним из самых популярных у россиян и в осенний период. Туда не нужно заранее оформлять визу, а вылет на турецкие курорты открыт из большинства российских городов.

Турция была и пока что остается единственным претендентом на звание лучшего места отдыха для россиян и в летний, и в «бархатный сезон». Это то направление, которое предлагает отдых для основного сегмента среди российских потребителей – это семьи с детьми. Это направление также предлагает систему «все включено» и низкую стоимость турпродукта. К большому сожалению, аналогичные объекты в Российской Федерации такую стоимость отдыха предложить не могут… Другие направления, такие как ОАЭ, будут дороже Турции, или же будут хуже нее в плане качества сервиса, в плане качества отелей. Здесь речь, прежде всего, идет об Индии. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

В «бархатный сезон» Турция привлекает россиян отсутствием большого скопления туристов, отметил эксперт.

«Кроме того, в «бархатный сезон» погода в Турции не такая жаркая, как летом. Температура в этот период колеблется в районе 28-30 градусов тепла, туристов мало, пляжи полупустые, и это определенный плюс, поэтому россияне действительно очень любят проводить отдых в Турции в «бархатный сезон»», - отметил Мельник, подчеркнув, что зачастую после 15 сентября цены отдых в Турции постепенно начинают снижаться.

Планы турецких властей начать снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну людей, о которых ранее писали СМИ, не отпугнут российских туристов от отдыха в этой стране, считает эксперт.

«В дактилоскопии нет ничего страшного. Не стоит забывать, что у нас в Российской Федерации при получении биометрического паспорта сдают дактилоскопию, а раньше ее сдавали при оформлении шенгенской визы. Так что к намерению Турции повысить меры безопасности, на мой взгляд, нужно относиться положительно. Не думаю, что россияне начнут отказываться от путешествий в Турцию из-за того, что у них будут брать отпечатки пальцев», - заключил Мельник.

Ранее эксперты назвали самые популярные морские курорты России в августе.