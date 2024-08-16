МИД ввел собеседования для получения российской визы

В обновленном постановлении по визам РФ предусмотрена возможность проведения собеседования в ходе рассмотрения документов. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Постановление правительства «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335 "по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам"» подписано 15 августа. Его разработал консульский департамент МИД РФ.

По словам Захаровой, изменения устранили ряд пробелов в правовом регулировании проверки соответствия заявленных иностранным гражданином целей поездки его реальным намерениям. Таким образом, сотрудники дипломатических представительских и консульских учреждений смогут провести личное собеседование с иностранцем на этапе рассмотрения его визовых документов.

Дипломат отметила, что это позволит выявлять нежелательных для пребывания на территории РФ лиц. Кроме того, поправки повысят эффективность контроля за въездом граждан из государств, представляющих «повышенную миграционную опасность или характеризующихся нестабильной социально-политической обстановкой», заключила Захарова.