В нескольких районах Владивостока дали свет после аварии на сетях

Подача электричества возобновлена в некоторых районах Владивостока после аварии на сетях. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона. "Восстанавливается электричество во Владивостоке", - отмечается в публикации. В правительстве добавили, что большая часть Владивостока подключена к сети. По данным краевых властей, отключение электричества в населенных пунктах региона случилось из-за замыкания оборудования сетей встроенной системы контроля (ВСК), сработала защита на блоке 1, 6, 3. Сообщалось, что массовые случаи ДТП фиксируются на дорогах Владивостока и Приморского края после отключения светофоров. До этого Telegram-канал "Восток Медиа" сообщил, что во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электроэнергии. По его информации, обесточены более двух тысяч жилых домов во Владивостоке. Помимо Владивостока и его пригорода, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.