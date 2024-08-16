Глава Приморья Кожемяко: восстановить электроэнергию планируется в течение суток

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил в своем Telegram-канале, что полностью восстановить электроэнергию в регионе планируется в течение суток. В ходе оперативного совещания по отключению электроэнергии в Приморье энергетики доложили, что свет уже подключили в части региона. В настоящее время запитывается подстанция "Загородная" во Владивостоке. "Полностью подключить всех к электроэнергии планируется до конца сегодняшних суток", - говорится в публикации. 16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания. Правительство края сообщило, что отключение электричества произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК. На фоне этого РЖД сообщило об остановке движения поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения. По последним данным властей, восстановлено электроснабжение в Находке. Водоснабжение в регионе обещают восстановить после подачи электроэнергии на насосы.