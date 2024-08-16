Стал известен процент россиян, положительно оценивающих работу Путина

Большинство россиян хорошо оценивают работу Владимира Путина на посту президента России. Такой ответ дали 80 процентов опрошенных, еще столько же респондентов доверяют ему. Это следует из результатов опроса ФОМ.

Так, 80 процентов респондентов доверяют Путину, 12 процентов выразили недоверие. Также 80 процентов опрошенных положительно оценили работу президента на своем посту, а 8 процентов придерживаются обратного мнения.

Отмечается, что более половины, а именно 52 процента респондентов, положительно отозвались о работе российского правительства.

Опрос «ФОМнибус» был проведен 9–11 августа текущего года среди 1,5 тысячи человек в возрасте старше 18 лет, передает сайт ФОМ.

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