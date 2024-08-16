В «ЛизаАлерт» закрыли личные данные пропавших в Курской области

Поисковой отряд «ЛизаАлерт» объявил, что решил закрыть информацию о пропавших в Курской области людях, чтобы оградить их близких от мошенников. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Ранее в правительстве Курской области призвали жителей региона не публиковать в открытых источниках персональные данные людей, которые не выходят на связь на фоне атак ВСУ. В администрации области заявили, что «противник активно использует любую доступную информацию в корыстных целях» - для шантажа и распространения дезинформации.

«Мы приняли решение о закрытии информации о людях, разыскиваемых в приграничных районах. Решение принято, в первую очередь, из соображений безопасности, чтобы оградить родственников пропавших от мошенников», - объявили в «ЛизаАлерт» вечером 15 августа.

В организации заявили, что продолжат работать по заявкам о пропавших людях в закрытом формате, «используя все доступные инструменты». Подать заявку в «ЛизаАлерт» можно по номеру 8(800)700-54-52 или через сайт lizaalert.org.

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В организации подчеркнули, что связываются с каждым обратившимся. Также в «ЛизаАлерт» заявили, что открыты к сотрудничеству со всеми службами, ведомствами и общественными организациями.