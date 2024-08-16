В Госдуме предложат ужесточить правила расселения из аварийного жилья

В начале осени в Госдуму внесут проект закона, в случае принятия которого будет установлен срок фактического расселения из аварийного жилья до трех месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева (ЛДПР).

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Кроме того, предусматривается уголовная ответственность для чиновников за нарушение новых правил. Парламентарий напомнил, что по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» вышел перечень поручений, который включает задачи по обновлению жилищного фонда, благоустройству, газификации, обновлению парка общественного транспорта, ремонту дорог и многое другое.

Кошелев считает, что данная инициатива поможет в реализации национального проекта.