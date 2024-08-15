Минюст РФ внес Народный совет Амурской области в реестр запрещенных организаций

Минюст РФ включил Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области (включен в реестр экстремистских организаций Росфинмониторингом) в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете из-за экстремисткой деятельности.

Так, в перечне, опубликованном на сайте Минюста, указано: "Общественное объединение Народный совет граждан СССР/РСФСР Амурской области (иные наименования - Народный совет Амурской области на территории Амурской области РСФСР в составе СССР, Народный совет Амурской области) (решение Амурского областного суда от 29.05.2024)".