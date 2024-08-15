Спрос на специалистов по кибербезопасности в России вырос на 27%

Айтишники долго будут пользоваться популярностью на российском рынке: для них действует отсрочка от срочной службы и продлена льготная ипотека до 2030 года. Особенно высокий спрос наблюдается на специалистов по кибербезопасности. В прошлом году число соответствующих вакансий выросло на 27% в сравнении с 2022 годом, а их средняя зарплата повысилась на 6 782 рубля, составив 70 тысяч рублей.

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Рост спроса на безопасников в первую очередь обусловлен частыми атаками на государственную инфраструктуру, промышленные предприятия, бизнес и частные сервисы. От комплектации штата такими специалистами зависит защищенность компаний любого профиля, считает директор по персоналу Angara Security Валентина Ерохина: снижаются риски последствий нападений на инфраструктуру, несанкционированных взломов, краж данных и чувствительной информации.

При этом стандартного размещения вакансии на рекрутинговых сайтах уже недостаточно. Искать IT-кадры можно и с помощью социальных медиа, хантинга, личных контактов и профильных сайтов, где специалисты публикуют свои проекты. Также важно учитывать, что в этой сфере уже прочно прижился гибридный формат работы, отметила эксперт.

"Современные IT-специалисты не стремятся работать в одной компании длительное время. Им важно набрать опыт на определенной позиции, чтобы с усиленным портфолио дальше претендовать на другие вакансии", - сказала она.

Это усложняет планирование по срокам и качеству продуктов, однако работник может остаться на более долгий срок, если ему предоставят достойные условия и интересные задачи.

В рейтинг наиболее востребованных специальностей в кибербезопасности компания отнесла специалиста Security Operation Center, программиста систем защиты информационной безопасности (ИБ), архитектора систем безопасности, антифрод-аналитика, специалиста по анализу защищенности и тестированию на проникновение, специалиста по расследованию киберпреступлений и инженера по обслуживанию SIEM.

Значительный рост ожидается и в секторе государственного регулирования сферы ИБ. Здесь потребуется много специалистов по защите критической информационной инфраструктуры, дополнил декан факультета информационных технологий Университета "Синергия" Александр Захаров.

В будущем также будет расти спрос на специалистов в области безопасности искусственного интеллекта и нейросети, полагает руководитель группы подбора персонала в "Лаборатории Касперского" Владислав Галимов.

"Самые востребованные специалисты в ИБ - те, кто обладает опытом и умением сопровождать сразу несколько решений, закрывая таким образом большой фронт защиты. Назвал бы это универсализацией", - отметил руководитель киберхаба Фонда "Сколково" Игорь Бирюков.

Он подчеркнул, что выручки вендоров только растут, а потому объем рынка еще не достиг своего пика. Однако уже сейчас, например, в Москве безопасник уровня "beginner" получает от 80-100 тысяч рублей. Верхняя же граница пока нечеткая.

"Считаю, что не надо учитывать зарплату конкретных работодателей, а вывести среднюю из вакансий для уровня "PRO" в районе 400-500 тысяч рублей", - добавил он.

Также Захаров рассказал, что, например, начинающий сотрудник в госсекторе может рассчитывать на 40-50 тысяч рублей в месяц, администратор средств защиты информации - на 90-130 тысяч, инженер по информационной безопасности - на 120-180 тысяч, а специалист по защите информации - на 100-140 тысяч.

При этом, по мнению гендиректора компании "Фишман" Алексея Горелкина, сейчас на рынке не хватает специалистов, которые могли бы адаптировать свои навыки под конкретный бизнес и условия. Нехватку квалифицированных безопасников в целом исполнительный директор компании "Стахановец" Александр Канатов объяснил в том числе высоким порогом входа.