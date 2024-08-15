В Госдуме оценили идею пригласить Галкина* на корпоратив в Россию

Шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) нельзя пускать в Россию, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Газета.Ru

«Я считаю, что Галкина вообще нельзя пускать за границу РФ. Пусть он там дальше развлекает «щеневмерликов». А у нас тех, кто его пригласит, нужно поставить под контроль ФСБ», — высказалась Драпеко. News.ru

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Галкин готов отказаться от антироссийских шуток, чтобы вернуть корпоративы для граждан РФ. По некоторым данным, за 8 млн рублей юморист может отказаться от импровизаций и зачитать сценарий, написанный заказчиком. Предположительно, в условиях контракта шоумена нет каких-либо ограничений или запретных тем. Passion.ru