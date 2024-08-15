Регистрация на Всероссийский конкурс «Наставничество» продлится до 25 октября

Заявки на всероссийский конкурс «Наставничество» будут принимать до 25 октября 2024 года. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

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— В России появился новый конкурс «Наставничество», в рамках которого будут определены и лучший наставник, и самые эффективные практики, — рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр отметил, что этот уникальный проект даст возможность каждому участнику проконсультироваться с экспертами и получить новый опыт, который можно будет применять в дальнейшей работе. Любой желающий может принять участие. К участию приглашаются наставники, которые работают в образовательных организациях, в сфере охраны здоровья, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики.

Мероприятие организовали Минпросвещения РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», федеральным государственным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» при участии Минобрнауки и Минтруда РФ, а также Росмолодежью, автономной некоммерческой организацией «Центр знаний «Машук», Ассоциацией Добро.рф, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых».

Прием заявок на ежегодную премию правительства Москвы молодым ученым завершился. За пять лет количество претендентов на победу выросло почти на треть.