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Регистрация на Всероссийский конкурс «Наставничество» продлится до 25 октября

Заявки на всероссийский конкурс «Наставничество» будут принимать до 25 октября 2024 года. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

Регистрация на Всероссийский конкурс «Наставничество» продлится до 25 октября
© Вечерняя Москва
— В России появился новый конкурс «Наставничество», в рамках которого будут определены и лучший наставник, и самые эффективные практики, — рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр отметил, что этот уникальный проект даст возможность каждому участнику проконсультироваться с экспертами и получить новый опыт, который можно будет применять в дальнейшей работе. Любой желающий может принять участие. К участию приглашаются наставники, которые работают в образовательных организациях, в сфере охраны здоровья, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики.

Мероприятие организовали Минпросвещения РФ совместно с автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей», федеральным государственным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития профессионального образования» при участии Минобрнауки и Минтруда РФ, а также Росмолодежью, автономной некоммерческой организацией «Центр знаний «Машук», Ассоциацией Добро.рф, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых».

Прием заявок на ежегодную премию правительства Москвы молодым ученым завершился. За пять лет количество претендентов на победу выросло почти на треть.

Общество
Сергей Кравцов
Росмолодежь
Минпросвещения России
Минтруд России
Правительство Москвы