Популярный блогер прокомментировал связанный с Владимиром Соловьевым слух

Работавший на канале «Соловьев LIVE» популярный российский блогер Стас Васильев, известный как «Ай, как просто!», опроверг связанный с Владимиром Соловьевым слух. О телеведущем он высказался в интервью с проектом «Вестник Кавказа», ролик опубликован на YouTube.

По словам Васильева, многие считают, что они с Соловьевым дружат, однако в действительности их не связывают близкие отношения.

«Мы с ним никакие не друзья. Я с Соловьевым побухал бы и потусил, но вряд ли я ему интересен», — добавил он.

Блогер отметил, что с уважением относится к телеведущему как к спикеру, но не согласен с его политической позицией.

Ранее Васильев рассказал о впечатлении, которое на него произвел Соловьев при личном общении. По словам блогера, в жизни ведущий «Соловьев LIVE» такой же, как на экране.

Васильев начал работать на «Соловьев LIVE» в марте 2023 года. Блогер вел авторскую программу «Стас LIVE», в которой комментировал актуальные события общественно-политического характера и обсуждал их с гостями. В ноябре он объявил об уходе с канала в связи с выгоранием. Впоследствии он снова начал сотрудничать с «Соловьев LIVE» и записывать для канала ежедневные сводки новостей.