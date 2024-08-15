Летчица Галина Брок-Бельцова умерла на 100-м году жизни

Штурман 125-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков летчица Галина Брок-Бельцова умерла н 100-м году жизни. Об этом в четверг, 15 августа, сообщили в союзе женщин летных специальностей «Авиатриса».

— Сегодня, 15 августа 2024 года, ушла из жизни Галина Павловна Брок-Бельцова. Штурман 125-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков. Это тяжелейшая утрата, — говорится в сообщении.

Галина Павловна Брок родилась 12 февраля 1925 года. Когда ей было 16 лет, началась Вторая Мировая война. В 1943 году Галина Павловна окончила Московское авиационное училище связи, после чего ее направили в 3-й запасной авиаполк. Там она переучилась на штурмана.

Всего за время войны она совершила 36 боевых вылетов, каждый из которых подтверждался фотографиями. За свои заслуги на поле боя Брок-Бельцова была награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени и медалями.

Кроме того, во время войны она встретила своего будущего мужа. Всего в семье Брок-Бельцовых трое детей, семеро внуков и 13 правнуков.

В последние годы жизни летчица была вице-президентом и почетным членом Союза женщин летных специальностей «Авиатриса». Она занималась общественной деятельностью.